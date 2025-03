Stand: 13.03.2025 10:41 Uhr Steuerbetrug in Millionenhöhe? Prozess in Braunschweig beginnt

Eine 51-Jährige muss sich seit Donnerstag wegen der Hinterziehung von Steuern in Höhe von mehr als einer Million Euro vor dem Braunschweiger Landgericht verantworten. Nach Angaben des Gerichts werden ihr 21 Fälle zwischen 2015 und 2018 zur Last gelegt. Ihr wird vorgeworfen, Mieteinnahmen und auch die Gewinne und Umsätze ihres ehemaligen Unternehmens nicht vollständig in Steuererklärungen aufgeführt zu haben. Sie soll das Geld auf private Konten oder die Konten ihrer Kinder abgelegt und nicht in der Buchführung erwähnt haben, heißt es. Durch die Taten erlangte sie dem Gericht zufolge einen Betrag von rund 325.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig