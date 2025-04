Steine auf Gleisen: ICE mit 460 Reisenden strandet bei Gifhorn Stand: 29.04.2025 09:09 Uhr Ein mit 460 Personen besetzter ICE ist am Montag bei Gifhorn gestrandet, nachdem er Steine auf den Gleisen überfahren hatte. Die Polizei geht davon aus, dass diese absichtlich dort abgelegt wurden.

Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Hannover, als er gegen 17.11 Uhr eine Notbremsung durchführen musste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor hatte der Zug den Angaben zufolge Schottersteine überfahren, die auf den Gleisen lagen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Steine absichtlich von Unbekannten auf die Gleise gelegt worden, so die Polizei. Die 460 Reisenden in dem ICE blieben demnach unverletzt.

Videos 5 Min Im Einsatz für die Bahn: Die ICE-Stewardess Ingrid Kesseler (62) bringt Getränke an den Platz. Bei über 200 km/h ist das gar nicht so einfach. 5 Min

Strecke für zwei Stunden gesperrt

Die Bahnstrecke war in beiden Richtungen für zwei Stunden gesperrt, was zu Behinderungen im Bahnverkehr führte. Anschließend konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Laut Strafgesetzbuch werden Handlungen, die die Sicherheit im Bahnverkehr gefährden, mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren geahndet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.04.2025 | 09:30 Uhr