Start der Weihnachtsferien im Harz: Wo bleibt der Schnee? Stand: 20.12.2024 09:56 Uhr Das milde Wetter im Harz verhindert in diesem Jahr den Start der Skisaison zum Beginn der Ferien. Die Betreiber sind trotzdem optimistisch und bieten alternative Winteraktivitäten für die Gäste.

von Doretta Farnbacher

Mit dem Start der Weihnachtsferien in Niedersachsen zieht es - eigentlich - viele Familien in den Harz. Doch in diesem Jahr macht das Wetter Wintersportlern einen Strich durch die Rechnung: Weder auf dem Wurmberg, dem höchsten Berg Niedersachsens, noch in den umliegenden Skigebieten liegt Schnee. Auch die Temperaturen sind mit deutlich über null Grad zu mild, um Schneekanonen zu betreiben - denn die funktionieren erst ab minus drei Grad.

Zu viel Wind für die Gondel

Und nicht nur der Schneemangel bereitet Probleme: Der aktuelle Wind macht den Betrieb der Gondelbahn unmöglich. "Wir haben die klare Vorgabe, wie viel Wind es geben darf", erklärt Fabian Brockschmidt, Betreiber der Wurmbergseilbahn. "Aktuell haben wir 120 Kilometer pro Stunde. Da können wir die Gondel einfach nicht öffnen - das ist zu gefährlich."

Hoffnung auf frostige Feiertage: Alles hängt am Wetter

Trotz des schlechten Wetters gibt sich Fabian Brockschmidt optimistisch. "Wir stehen in den Startlöchern", betont er. Ab dem 26. Dezember könnten die Temperaturen frostiger werden, so dass die Schneekanonen endlich angeworfen werden könnten. Sollte es weiterhin zu warm bleiben, plant Brockschmidt, zumindest die Gondelbahn für Wanderer und Ausflügler zu öffnen. "Unser Team beobachtet täglich die Wettervorhersagen", berichtet er. Falls sich das winterliche Wetter weiter verzögert, hoffen die Betreiber, spätestens zu Silvester den Skibetrieb starten zu können.

Harz ohne Schnee: Die besten Aktivitäten für den Winter

Die gute Nachricht ist: Auch ohne Schnee gibt es im Harz viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. In der Eishalle Braunlage herrscht schon seit Wochen reger Betrieb. Die Halle ist überdacht, so dass auch Regen kein Problem darstellt. "Wir haben hier sehr guten Zulauf und sind froh über die Halle, auch wenn wir uns alle den Schnee wünschen. Zum Glück gibt es im Harz genug Alternativen", sagt Dirk Becker, Geschäftsführer der Eishalle.

Klettern, Wandern, Radfahren

Neben Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen bietet die Bodebloc Boulderhalle in Braunlage Klettermöglichkeiten für alle Altersgruppen, Rätsel-Fans können in Escape-Rooms in Wernigerode die Herausforderung suchen. Wer lieber draußen unterwegs ist, kann auf Wanderungen wie dem Wellner Weg oder rund um die Okertalsperre die winterliche Natur genießen. Radfahrer können zudem auf zahlreichen Winterstrecken den Harz erkunden - auch in der kalten Jahreszeit.

