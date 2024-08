Starkregen in Südniedersachsen: Zahlreiche Feuerwehreinsätze Stand: 02.08.2024 06:30 Uhr Starke Regenfälle in Südniedersachsen haben in der Nacht für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Heute soll der Regen abziehen, am Wochenende sind erneut Schauer und Gewitter möglich.

Im Landkreis Northeim wurden durch den Starkregen mehrere Straßen überflutet, Keller liefen voll. Besonders betroffen waren laut Feuerwehr Northeim der Flecken Bodenfelde und der Raum Uslar. Dort sei die Feuerwehr zu rund zehn Einsätzen ausgerückt, teilte ein Sprecher am Morgen mit. Im Vorfeld hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Abend rund um Göttingen, Northeim, Osterode, Goslar und im Solling vor schweren Unwettern mit Starkregen und Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde gewarnt.

Weitere Unwetter am Samstag erwartet

Auch heute morgen könnte es im Süden Niedersachsens laut DWD lokal noch heftigen Starkregen geben. Im Laufe des Vormittags soll der Regen dann aber abziehen. Dann lockert es auf und es ist etwas Sonnenschein möglich. Die Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 26 Grad im südlichen Emsland und 21 Grad an der See. Am Samstag sind laut DWD erneut Schauer und Gewitter möglich.

