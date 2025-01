Stand: 28.01.2025 09:46 Uhr Stahlkugeln auf Gebäude und Autos in Gifhorn geschossen

In Gifhorn sind in den vergangenen Wochen Stahlkugeln auf Gebäude der Diakonie und auf Autos geschossen worden. Die Taten wurden laut Polizei zunächst zwischen dem 23. Dezember 2024 und dem 9. Januar begangen. Die Unbekannten schossen die Kugeln demnach auf Häuser der diakonischen Heime Kästorf. Insgesamt wurden dabei den Angaben zufolge sechs Fensterscheiben beschädigt. Die acht Millimeter großen Kugeln könnten mit einer Zwille oder einer Druckpistole verschossen worden sein, vermutet die Polizei. Zwischen dem 18. und dem 23. Januar seien ebenfalls mit Stahlkugeln die Seitenscheiben von zwei geparkten Autos in Gifhorn zerstört worden. Die Kugeln wurden im Inneren der Wagen gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Sie bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (05371) 98 00 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.01.2025 | 06:30 Uhr