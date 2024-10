Stand: 23.10.2024 10:56 Uhr Stahlkonzern Salzgitter AG senkt Umsatzprognose

Die Salzgitter AG hat ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Der Konzern hat gestern eine Gewinnwarnung herausgegeben. Der Stahlproduzent leidet wie die gesamte Branche unter hohen Energiepreisen und schwacher Nachfrage. Bereits vor Monaten kündigte die Salzgitter AG ein Sparprogramm an. Konzernchef Gunnar Groebler hatte auf herausfordernde Zeiten eingestimmt. Er hält aber auch am Umbau zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion fest. "An der Transformation führt nach meiner Überzeugung kein Weg vorbei", sagte Konzernchef Gunnar Groebler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Groebler fordert demnach von der Bundesregierung, dringend bessere Rahmenbedingungen für Strom und große Mengen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen zu schaffen. Marktführer Thyssenkrupp hatte ein ähnliches Vorhaben in Frage gestellt.

