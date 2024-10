Stand: 02.10.2024 15:18 Uhr Stadt Braunschweig: Waffenverbotszone für Innenstadt?

Die Stadt Braunschweig hat dem Rat der Stadt vorgeschlagen in der Braunschweiger Innenstadt eine Verbotszone für Waffen einzuführen. Das Verbot soll in einem Teil der Innenstadt täglich zwischen 20 und 6 Uhr gelten. Zu den verbotenen Gegenständen gehörten dann zum Beispiel Schusswaffen, Schlagstöcke oder Messer. Verstöße könnten mit bis zu 10.000 Euro Geldbuße bestraft werden. Laut Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) soll das Verbot die Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt stärken. Auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) war zur Vorstellung des Konzepts in Braunschweig. Sie betonte, dass die zunehmende Zahl von Messerangriffen in Niedersachsen "besorgniserregend und nicht hinnehmbar" sei. Auch andernorts, wie etwa am Hauptbahnhof Hannover wurden vor kurzem Waffenverbotszonen eingerichtet. Der Braunschweiger Stadtrat will am 5. November über den Vorschlag entscheiden.

Weitere Informationen Nach Solingen: Städte passen Sicherheitskonzepte an Die Stadt Hameln hat ein Waffenverbot für das bevorstehende Pflasterfest erlassen. Auch andere Kommunen reagieren. (30.08.2024) mehr

