Stand: 23.07.2024 13:58 Uhr Staatsschutz ermittelt: Kirchen im Landkreis Northeim beschmiert

Im Landkreis Northeim ist es nach Angaben der Polizei wiederholt zu Vandalismus an Kirchen gekommen, jetzt ermittelt der Staatsschutz. Am 12. Juli wurde die Christuskirche in Bodenfelde beschmiert, wie die Gemeinde auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigte. Nun ist auch die St. Johannis Kirche in Uslar betroffen, erklärte der Kirchenvorstand. Die Täter sollen sich über ein offenes Fenster Zugang zur Kirche verschafft haben, teilte die Polizei mit. Nach NDR Informationen wurden die Kirchen mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei erklärte lediglich, das Staatsschutzkommissariat ermittle wegen verfassungsfeindlicher Graffitis. Zu beiden Taten konnten Tatverdächtige ermittelt werden, schreibt die Polizei auf Anfrage. Dabei soll es sich um zwei unterschiedliche Personengruppen handeln. Aufgrund des Vandalismus-Vorfalls will die St. Johannis Kirche in Uslar jetzt nur noch für Gottesdienste öffnen, heißt es auf Anfrage. Eigentlich sei man sonst eine offene Kirche und somit tagsüber für jedermann zugänglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.07.2024 | 13:30 Uhr