Stand: 08.07.2021 10:33 Uhr Staatsanwaltschaft Göttingen klagt Porschefahrer an

Ein tödlicher Unfall am Holtenser Kreisel in Göttingen im Januar hat ein gerichtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hat den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der 26-Jährige war im Januar mit seinem Porsche mit Tempo 150 in den Holtenser Kreisel hineingefahren. Dabei verlor er die Kontrolle über den Sportwagen, touchierte ein Auto, raste über den Kreisel und die Verkehrsinsel, durchbrach zwei Leitplanken und stürzte einen Abhang hinunter. Der Porsche überschlug sich und blieb 100 Meter weiter stehen. Dabei wurde der Beifahrer aus dem Auto geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Laut Staatsanwaltschaft soll der Prozess vor dem Amtsgericht Göttingen verhandelt werden.

Weitere Informationen Göttingen: Beifahrer stirbt bei Unfall mit Sportwagen Das Auto war aus noch ungeklärter Ursache einen Abhang hinuntergestürzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. (03.01.2021) mehr

