Sprengstoff und Drogen: Männer in Braunschweig vor Gericht Stand: 17.09.2024 12:47 Uhr Am Landgericht Braunschweig hat am Dienstag ein Prozess gegen drei Männer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Vorbereitung eines Explosionsverbrechens und Drogenhandel vor.

Die Polizei hatte kurz vor Ostern in den Wohnungen der drei Angeklagten größere Mengen an Drogen, Sprengstoff und Waffen sichergestellt. Bisher ist unklar, was die Männer mit den gefährlichen Stoffen vorhatten - Anschlagspläne sind nach Behördenangaben nicht bekannt. Neben den Vorwürfen rund um den Sprengstoff müssen sich die 21, 25 und 33 Jahre alten Angeklagten auch wegen Drogenhandels verantworten.

Zufallsfund von Rohrbomben und Cannabis bei Durchsuchung in Wolfsburg

Bei der Durchsuchung von zwei Wohnungen in Wolfsburg war die Polizei unerwartet auf ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Sprengsätzen gestoßen. Darunter befanden sich den Angaben zufolge Rohr- und Nagelbomben, Chemikalien sowie ein Abschussrohr einer Panzerfaust. Zudem stellten die Einsatzkräfte rund vier Kilogramm Cannabis und Amphetamin sicher. Die gefährlichen Gegenstände waren zufällig entdeckt worden: Eigentlich waren die Beamtinnen und Beamten wegen einer vermeintlichen Körperverletzung vor Ort. Als sie dort Cannabis-Geruch wahrnahmen, durchsuchten sie die Wohnung und stießen dabei auf die Waffen, Bomben und Drogen.

