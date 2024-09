Stand: 17.09.2024 09:55 Uhr Sprengstoff und Drogen: Männer in Braunschweig vor Gericht

Am Landgericht Braunschweig müssen sich von heute an drei Männer verantworten. Ihnen wird die Vorbereitung eines Explosionsverbrechens vorgeworfen. Die Polizei hatte kurz vor Ostern in den Wohnungen der 21, 25 und 33 Jahre alten Angeklagten Drogen und Sprengstoff sichergestellt. In der Wohnung der beiden Jüngeren fanden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge zudem zahlreiche Waffen und explosives Material. Was die Männer mit den gefährlichen Stoffen vorhatten, geht aus der Anklage bislang nicht hervor. Neben dem Sprengstoff-Vorwurf stehen die Männer zudem auch wegen Drogenhandels vor Gericht. Die Polizei hatte bei den Durchsuchungen kiloweise Betäubungsmittel entdeckt. Der Fund wurde den Angaben zufolge zufällig gemacht wurde, weil die Beamten vor Ort Cannabis-Geruch wahrgenommen hatten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.09.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig