Spirituosenhersteller rettet fast ausgestorbene Zwetschgenart Stand: 09.08.2024 17:30 Uhr Im Landkreis Holzminden hat ein Spirituosenmanufaktur-Besitzer die uralte Zwetschgenart Kreike wohl vor dem Aussterben gerettet - und will daraus künftig Obstbrand herstellen.

Gelungen sei die Rettung mit der Hilfe seiner Großmutter, sagte der Chef der Weserbergland Spirituosenmanufaktur in Heinsen, Sebastian Budde, dem NDR Niedersachsen. Sie habe sich daran erinnert, dass sie als junges Mädchen an einer Straße im Solling ein paar Bäume der Kreike gesehen hatte. Die 90-Jährige und ihr Enkel fanden schließlich die letzten beiden Exemplare. Sebastian Budde ließ 100 Bäume nachzüchten. Mithilfe der örtlichen Naturschutzstiftung und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises hat er die Ur-Pflaume des Weserberglandes in diesem Frühjahr an einigen an Nebenstraßen in der Region wieder heimisch gemacht.

Größere Ernte wohl erst in ein paar Jahren

Die Kreike habe einen leicht zimtigen Geschmack, so Budde. Für einen Obst-Brand sei sie hervorragend geeignet. Bis nennenswerte Mengen geerntet werden könnten, würden noch Jahre vergehen. Viel Geld verdienen lasse sich mit außergewöhnlichen Früchten aber nicht. Es sei seine Leidenschaft, alte Sorten nicht untergehen zu lassen, sondern für nachfolgende Generationen zu erhalten, sagt Budde.

