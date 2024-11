Stand: 05.11.2024 13:21 Uhr Sperrung bei Kreiensen: Metronom und Erixx fallen Nachts aus

Wegen nächtlicher Arbeiten am neuen Stellwerk in Kreiensen fallen am kommenden sowie am darauf folgenden Wochenende wichtige Zugverbindungen im südlichen Niedersachsen aus. In der Nacht vom 9. auf den 10. November und vom 16. auf den 17. November müssen Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr ausweichen, wie mehrere Betreiber ankündigten. Demnach entfallen in beiden Nächten von 22 bis 6 Uhr die Metronom-Züge zwischen Hannover Hauptbahnhof und Göttingen (RE2) in beide Richtungen. In der Folge könne es auch zwischen Hannover und Uelzen Verspätungen geben, hieß es weiter. Der zwischen Bad Harzburg und Hannover verkehrende Erixx (RE10) kann ebenfalls nicht durchgehend fahren. Auf dem Abschnitt zwischen Hildesheim und Hannover Hauptbahnhof werden ab etwa 21 Uhr Uhr in beide Richtungen Busse eingesetzt. Am darauffolgenden Morgen sollen auch die Erixx-Züge wieder regulär unterwegs sein. Für den Probebetrieb des neuen elektronischen Stellwerks sei eine kurzfristige Totalsperrung des Streckenabschnitts unumgänglich, hieß es.

