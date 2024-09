Sparpläne bei VW: Belegschaft wird bei Betriebsversammlung informiert Stand: 03.09.2024 16:07 Uhr Bei Betriebsversammlungen im VW-Stammwerk in Wolfsburg ist es schon oft hoch her gegangen. Auch am Mittwoch dürfte es ungemütlich für die Vorstände werden, erklärte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo.

Sie erwarte großen Zuspruch durch die Belegschaft und eine bis auf den letzten Platz gefüllte Halle. Cavallo rechnete am Montag damit, dass die Beschäftigten ihren Unmut auch lautstark kundtun werden. Sie haben laut der Betriebsratschefin große Sorgen bis hin zu Existenzängsten. Bisher habe der Betriebsrat die laufenden Sparmaßnahmen mitgetragen - auch den Stellenabbau mit Altersteilzeitregelungen und Abfindungsprogrammen.

Lücke bei Einsparungen von zwei bis drei Milliarden Euro

Doch das reiche aus Sicht der Konzernspitze nicht mehr aus, um die gesetzten Einsparziele zu erreichen. Das "Handelsblatt" berichtet, dass es bei den geplanten Ergebnisverbesserungen derzeit eine Lücke von zwei bis drei Milliarden Euro gebe. Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer soll am Mittwoch zur Belegschaft sprechen und sie über die geplanten Sparmaßnahmen samt möglicher Werksschließungen und Entlassungen aufklären. Auf die Ankündigung vom Montag hatten nicht nur der Betriebsrat, sondern auch Gewerkschaften und Politiker teils beunruhigt reagiert.

Werk in Emden für 1,3 Milliarden Euro umgebaut

Auch in Emden ist eine Betriebsversammlung für Donnerstag angekündigt. Der dortige Betriebsrat plant nach eigenen Angaben sich am Dienstagnachmittag zu den möglichen neuen Sparmaßnahmen der Konzernspitze zu äußern. Das Werk in Emden wurde in den vergangenen Jahren von VW für 1,3 Milliarden Euro für die Produktion von E-Autos umgebaut.

