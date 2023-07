Stand: 13.07.2023 09:42 Uhr Soldaten präsentieren sich beim Tag der Bundeswehr in Gifhorn

21 Marschgruppen der Bundeswehr stellen sich am Donnerstag beim Tag der Bundeswehr in Gifhorn vor. Bei der Veranstaltung in der Innenstadt gibt es den ganzen Tag Programm in der Innenstadt, unter anderem Marschmusik vom Heeresmusikkorps Kassel, Popmusik vom Plattenteller und ein Konzert des Feuerwehr-Musikzuges. Dazu wird Erbseneintopf und Chilli con Carne sowie Bier vom Fass angeboten. Im Anschluss nehmen die Soldatinnen und Soldaten an einem der größten und traditionsreichsten Märsche der Welt teil: dem Nijmegen-Marsch. Bis zu 50.000 Soldaten aus Europa werden vom 18.07.2023 bis 21.07.2023 rund um Nijmegen in den Niederlanden verschiedene Routen laufen. Sie marschieren dabei in Formation mit zehn Kilogramm Gepäck. Sie gehen jeden Tag rund 40 Kilometer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.07.2023 | 08:30 Uhr