Stand: 19.05.2025 09:25 Uhr Nandu bei Wolfenbüttel ausgebüxt - Suche läuft

In Heiningen (Landkreis Wolfenbüttel) ist ein Nandu ausgebüxt. Laut Polizei brach der Laufvogel am Sonntagabend aus seinem Gehege aus. Seitdem wird das Tier gesucht. Vermutlich halte sich der Nandu in einem Waldgebiet auf, so die Polizei. Die Besitzerin warnt davor, sich dem Tier zu nähern: Nandus seien sehr wehrhaft, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlten, sagt sie. Nandus sind große, flugunfähige Vögel aus Südamerika, die Straußen und Emus ähneln. Nandus können bis zu 60 Stundenkilometer schnell laufen.

