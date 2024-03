Stand: 24.03.2024 09:41 Uhr Sickte: Unbekannte schlagen und treten auf Brüder ein

Unbekannte haben am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Sickte (Landkreis Wolfenbüttel) zwei Brüder angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich zwei männliche Personen den Opfern auf einem E-Scooter genähert. Sie hätten auf die Brüder eingeschlagen und -getreten und seien dann geflüchtet. Der 23-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Täter wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Angreifer soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe kurze blonde Haare und trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und weiße Schuhe, so die Polizei. Der zweite Täter soll demnach etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein. Er habe braunes kurzes Haar und trug eine dunkle Jacke und eine graue Hose. Hinweise nimmt die die Polizeistation Cremlingen unter der Telefonnummer (05306) 93 22 30 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min