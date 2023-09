Stand: 10.09.2023 17:24 Uhr Shetty-Festival: Züchter und Pony-Fans reisen in den Harz

Beim 20. Shetland-Pony-Festival in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) haben Züchterinnen und Züchter am Wochenende ihre Tiere präsentiert. Am Sonntag standen Prüfungen sowie Trab- und Galopprennen auf dem Programm, wie die Interessensgemeinschaft der Shetland-Pony-Züchter (IGS) mitteilte. Die Veranstaltung ist der Abschluss der IGS-Tour 2023. Dabei hätte nicht nur der Wettbewerb untereinander, sondern auch die gemeinsame Zeit miteinander im Mittelpunkt gestanden, so die Organisatoren. In Niedersachsen sind viele Zuchtbetriebe ansässig. Es gibt den Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums zufolge rund 230.000 registrierte Pferde im Land - allerdings eher größere.

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport