Stand: 11.12.2024 11:10 Uhr Serien-Einbrecher nach erneuter Tat schon wieder im Gefängnis

Ein polizeibekannter Einbrecher aus Northeim ist nach wenigen Wochen in Freiheit wieder in Haft. Wie die Northeimer Polizei mitteilte, wurde er nach einem Einbruch in eine Sozialeinrichtung festgenommen. In seinem Rucksack fanden die Beamten einen dort gestohlenen Fotodrucker, ein Taschenmesser, einen Schraubenzieher und einen Hammer. Den 56-Jährigen bezeichnet die Polizei als "Dauerkunden": Seinen ersten Eintrag im Vorstrafenregister habe er 1983 als 15-Jähriger bekommen, seitdem sind nach Polizeiangaben 44 weitere hinzugekommen. Angesichts der hohen Zahl an Vorstrafen erließ das Amtsgericht Northeim einen Haftbefehl. Auch erklärte der Mann bei der Festnahme, seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit Straftaten zu bestreiten und dies auch in Zukunft so handhaben zu wollen.

