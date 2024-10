Stand: 30.10.2024 15:29 Uhr Seniorin bei Hann. Münden von Hund attackiert und verletzt

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden wurde eine 73-jährige Frau am 10. Oktober in einem Wald bei Hann. Münden schwer verletzt. Der Vorfall soll sich laut Polizei gegen 13 Uhr in der Nähe der Tillyschanze ereignet haben, als die Frau und ein Junge mit ihren Hunden aufeinandertrafen. Die Tiere gerieten in einen Kampf. Demnach griff die Seniorin ein und nahm ihren Hund auf den Arm. Doch der andere Hund habe sich losgerissen und die Frau zu Boden gestoßen, wobei sie sich verletzte. Der Junge habe kaum Deutsch sprechen können, daher sei ein Austausch zwischen den beiden Hundehaltern nicht möglich gewesen, hieß es. Er soll einen weißen Golden Retriever geführt haben. Die Frau beschreibt den Jungen als blond und zwischen 12 und 14 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Jungen und des Hundes unter der Telefonnummer (05541) 9510.

