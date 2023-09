Stand: 06.09.2023 15:22 Uhr Seltener Fischadler aus Schweden bei Bad Sachsa gefunden

Ein seltener Fischadler wird zur Zeit im Harzfalkenhof in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) gepflegt. Am Montag hatte eine Frau das völlig entkräftete und von Parasiten befallene Tier in einem Wald bei Walkenried gefunden. Der unterernährte Adler wurde eingefangen und untersucht. Am Fuß trägt er einen Ring, der verrät, dass das Tier aus Stockholm in Schweden kommt. Der Fischadler müsse mindestens 1.000 Kilometer bis in den Harz zurückgelegt haben, so der zuständige Falkner Rochus Brotzer. So etwas komme sehr selten vor. Er vermutet, dass das Jungtier ein neues Revier gesucht hat. Für große Vögel sei es bei entsprechendem Wind durchaus möglich, eine solche Entfernung zurückzulegen. Wenn der Fischadler wieder zu Kräften gekommen ist, soll er im Harz in die Freiheit entlassen werden.

