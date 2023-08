Stand: 08.08.2023 17:18 Uhr Segler aus Braunschweig weiter vermisst

Von dem seit Sonntag vermissten Segler aus Braunschweig fehlt nach wie vor jede Spur. Trotz umfangreicher Suche konnte der 55-Jährige auch am Dienstag nicht gefunden werden, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Lübeck gehe von einem Unglücksfall aus. Inzwischen konnte auch die 39 Jahre alte Frau befragt werden, die mit an Bord war. Der Segler soll auf der Fahrt von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein vor Travemünde von seiner Jacht in die rund 17 Grad kalte Ostsee gefallen sein. Die Frau sei da gerade unter Deck gewesen, sie habe aber noch während der Fahrt einen Notruf abgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin. Der als erfahrener Segler geltende Mann habe keine Rettungsweste getragen. An der Suche waren Rettungseinheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), mehrere Schiffe, zwei Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei Travemünde beteiligt.

