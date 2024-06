Stand: 10.06.2024 16:03 Uhr Schwerverletzte im Eichsfeld: Auto mit Krankenwagen kollidiert

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen sind bei Seeburg (Landkreis Göttingen) vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Krankenwagen am Sonntagvormittag mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht in Richtung Wollbrandshausen (Landkreis Göttingen) unterwegs. An einer Einmündung sei ein 82 Jahre alter Autofahrer nach links Richtung Seeburg abgebogen. Dabei habe der Rentner die Vorfahrt missachtet und den Rettungswagen übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten und der Krankenwagen wurde in einen Graben geschleudert, so die Polizei. Der 21 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens und sein 39-jähriger Beifahrer sowie der 82-jährige Autofahrer und seine 81-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Senioren