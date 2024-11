Stand: 06.11.2024 21:36 Uhr Schwerer Verkehrsunfall: Autofahrer stirbt an seinen Verletzungen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Gifhorn ist am Mittwochmorgen ein 50 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden und später im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Bei dem Unfall wurde auch ein 45-Jähriger schwer verletzt. Den Angaben zufolge war 50-Jährige auf der Kreisstraße 4 zwischen Teichgut und Groß Oesingen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Der entgegenkommende 45-Jährige versuchte den Ermittlungen zufolge noch auszuweichen und stieß dabei gegen die rechte Leitplanke. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 50-Jährige prallte anschließen mit seinem Auto gegen einen Baum, das auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Jederzeit zum Nachhören