Stand: 23.10.2024 14:14 Uhr Schwer verletzt: Mann fällt auf Baustelle in Braunschweig in Loch

In Braunschweig ist am Dienstagabend ein Mann auf einer Baustelle etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 53-jährige Handwerker verletzte sich dabei laut Polizei schwer. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge im Bereich der Welfenhof-Passage. Dort habe 53-Jährige handwerkliche Tätigkeiten auf der Baustelle ausgeführt. Der Mann war demnach im Obergeschoss durch ein Loch im Boden gefallen. Das Loch sei vermutlich mit Brettern abgedeckt gewesen, so ein Polizeisprecher. Die Polizei prüft derzeit Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch das Gewerbeaufsichtsamt wurde eingeschaltet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig