Stand: 12.08.2024 13:53 Uhr Schulzentrum Duderstadt wegen beschädigter Gasleitung evakuiert

Am Montagvormittag ist in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ein Schulzentrum wegen einer beschädigten Gasleitung evakuiert worden. Nach Angaben des Gasversorgers Harz Energie hatte eine private Baufirma bei Fräsarbeiten die Hausanschlussleitung des Eichsfeld-Gymnasiums beschädigt. Beim Beschädigen der Leitung sei eine Stichflamme entstanden, die Bauarbeiter hätten dann mit der Baggerschaufel sofort Erde darauf geschüttet, sagte Einsatzleiter Sven Möller von der Freiwilligen Feuerwehr Duderstadt dem NDR Niedersachsen. Das Gas sei daraufhin aus Sicherheitsgründen abgestellt worden. Im Laufe des Tages werde die Leitung repariert. Nach gut einer Stunde habe der Unterricht am Eichsfeld Gymnasium wieder fortgesetzt werden können, teilte die Schule auf Anfrage mit.

