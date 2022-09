Stand: 21.09.2022 08:19 Uhr Schulen bleiben kalt? Braunschweig wehrt sich gegen Fake

Ein vermeintliches Schreiben der Stadt sorgt derzeit in Braunschweig für Ärger bei Eltern. Im Internet werde die Nachricht verbreitet, in den Schulen würden die Heizungen erst am 1. November angeschaltet, teilte die Stadt mit. Das sei falsch, das Schreiben sei nicht echt, betont die Stadtverwaltung. In allen Braunschweiger Kitas und Schulen sei diese Woche mit dem Heizen begonnen worden.

