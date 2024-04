Stand: 05.04.2024 20:36 Uhr Schockanruf: Seniorin um mindestens 100.000 Euro betrogen

Eine Seniorin aus Goslar ist am Donnerstagmittag von Betrügern um Ersparnisse in Höhe von mindestens 100.000 Euro gebracht worden. Die Polizei schätzt in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung den entstandenen Schaden "auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag". Der Frau sei am Telefon durch einen vermeintlichen Polizisten erzählt worden, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution zur Freilassung nach einer Festnahme bei einer Gerichtskasse hinterlegt werden müsse, so die Polizei. Im Bereich des Goslarer Bahnhofs sei es gegen 16 Uhr zur Übergabe von Wertgegenständen an eine bislang unbekannte Frau gekommen. Am Donnerstag sind in Goslar nach Angaben der Polizei vermehrt Hinweise auf Schockanrufe eingegangen. Ein geschalteter Warnhinweis in den sozialen Medien hatte die Geschädigte demnach aber leider nicht erreicht.

