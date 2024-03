Stand: 18.03.2024 09:20 Uhr Schlaglöcher: Stadt Goslar setzt bei Erfassung auf KI

Die Stadt Goslar setzt bei der Reparatur von Schlaglöchern auf Künstliche Intelligenz. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, fahren Mitarbeitende alle Straßen im Stadtgebiet ab und fotografieren sie mit mobilen Endgeräten. Alle vier Meter erfassen sie so die Asphaltoberfläche. Daraus entsteht eine digitale Straßenkarte, die vergleichbar mit Karten von Navigationssystemen ist. Eine Software, deren Algorithmen auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, wertet die Fotos aus. So bekommen die Schlaglöcher eine Note von 1 bis 5 und werden farbig auf der Karte markiert. Je dringender die Reparatur ist, desto schlechter die Note. 300 Kilometer wurden bereits erfasst - und 80 davon müssen dringend saniert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.03.2024 | 07:30 Uhr