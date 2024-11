Schilf hilft: Pflanzen-Kläranlage für Sprengstoff einsatzbereit Stand: 04.11.2024 12:52 Uhr Auf dem Areal der ehemaligen Sprengstoff-Fabrik "Werk Tanne" in Clausthal-Zellerfeld im Harz steht Europas größte Pflanzenkläranlage. Die zweite Anlage auf dem Gelände geht heute in den Regelbetrieb.

Die Pflanzenkläranlage filtert mit Hilfe von Schilf Sprengstoffreste aus kontaminierten Wasser. Rund 28.000 Schilfpflanzen in einem Wasserbecken lösen die sprengstofftypischen Verbindungen auf und machen sie unschädlich, wie die privaten Betreiber erklären. Konkret wird in einem ersten Becken kontaminiertes Regenwasser gesammelt, in dem durch Sonneneinstrahlung erste Schadstoffe abgebaut werden, hieß es. In einem zweiten Becken lagerten sich die Gifte an den Wurzeln der Schilfgewächse dann ab und würden herausgefiltert. Erst nach einer Untersuchung auf Unbedenklichkeit darf das Wasser in nahe gelegene Teiche im Oberharz fließen.

Stabil und wartungsarm

Pflanzenkläranlagen gelten als vorteilhaft, weil sie extrem stabil und zugleich wenig wartungsintensiv sein sollen. Selbst Umweltschützer wie etwa Experten vom BUND loben die Anlage als vorbildlich. Mit ihr soll es möglich sein, bis zu 98 Prozent an sprengstofftypischen Verbindungen herauszufiltern. Nach dem Probebetrieb folgt heute die Eröffnung durch Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer.

