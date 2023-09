Stand: 28.09.2023 12:56 Uhr "Scharfe Waffe": Erste Hinweise zu Schuss auf Erixx-Zug

Ein Unbekannter hat in Vienenburg (Landkreis Goslar) auf einen Erixx-Zug geschossen - laut Polizei mit einem Kleinkaliber, einer scharfen Waffe, für die man einen Waffenschein benötigt. Die Hinweise zur Tatwaffe könnten laut einem Sprecher der Bundespolizei ein erster Ansatz für die Ermittlungen sein. Den Angaben zufolge war das Projektil am Dienstagabend in der Seitenscheibe der Fahrerkabine stecken geblieben. Der Lokführer des Zuges, der auf dem Weg nach Goslar war, erlitt einen Schock. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Goslar mit einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund brachten den Angaben zufolge keinen Erfolg. Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall nicht. Die Bundespolizeiinspektion Hannover ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Hinweise von Zeugen werden unter den Telefonnummern (0511) 30 36 50 (Bundespolizei Hannover) oder (05321) 33 90 (Polizei Goslar) entgegengenommen.

