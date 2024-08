Schäden durch Starkregen: Bahnhof Holzminden ist gesperrt Stand: 02.08.2024 13:49 Uhr Starke Regenfälle haben am Donnerstag in Südniedersachsen vielerorts Schäden verursacht. So ist etwa der Bahnhof Holzminden und die dortige Bahn-Strecke gesperrt. Weitere Schäden gab es im Landkreis Northeim.

Der Bahnhof Holzminden und die Strecke zwischen Ottbergen (Nordrhein-Westfalen) und Kreiensen (Landkreis Northeim) sind bis auf Weiteres gesperrt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem NDR Niedersachsen am Freitagmittag sagte. Wie lange die Sperrung dauert, sei unklar. Eine Prognose konnte sie nicht abgeben. Starke Regenfälle hatten am Donnerstagabend die Unterführung im Bahnhof Holzminden voll Wasser laufen lassen. Dieses sei zwar von der Feuerwehr abgepumpt worden, aber jetzt müsse begutachtet werden, ob es Schäden an der Unterführung gibt, sagte die Bahn-Sprecherin. Sachverständige seien vor Ort, um dies zu untersuchen. Zuerst hatte der "Tägliche Anzeiger Holzminden" über die Schäden am Bahnhof berichtet.

Züge der Nordwestbahn fallen aus

Auf der Strecke Ottbergen-Kreiensen verkehrt die Nordwestbahn. Auf deren Internetseite heißt es, dass sowohl die Züge auf der Strecke zwischen Paderborn und Kreiensen (RB 84) als auch die Züge zwischen Ottbergen und Göttingen (RB 85) von der Sperrung in Holzminden betroffen sind. Die Züge der RB 85 können laut einer Mitteilung des privaten Bahnunternehmens von Freitagmittag voraussichtlich nur im Drei-Stunden-Takt bedient werden. Hintergrund ist, dass in Holzminden Züge laut Nordwestbahn "eingeschlossen" sind. Das Unternehmen versuche, einen Busnotverkehr einzurichten.

Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter im Landkreis Northeim

Auch im Landkreis Northeim verursachte der Starkregen Schäden. Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fielen am Donnerstagabend in wenigen Stunden in Teilen des Landkreises, wie die Kreisfeuerwehr mitteilte. Im Flecken Bodenfelde seien Straßen überflutet worden und Schlamm und Geröll drohte in Häuser zu fließen. Mehrere Keller seien vollgelaufen - teilweise habe das Wasser bis zu 40 Zentimeter hoch gestanden. In Uslar war die Kreisfeuerwehr im Einsatz, um einen über die Ufer tretenden Bach zu sichern. Außerdem mussten die Gandersheimer Domfestspiele wegen Dauerregen und Gewitter bereits zum sechsten Mal in der laufenden Saison abgebrochen werden. Die Kreisfeuerwehr Northeim war bis Freitagmorgen im Einsatz, um die Unwetterschäden zu beseitigen.

Unfälle verursachen Staus auf der A7

Darüber hinaus kam es am Abend zu mehreren Unfällen auf der A7 aufgrund des Starkregens. So stießen nach Angaben der Kreisfeuerwehr zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Echte in Richtung Hannover mehrere Fahrzeuge zusammen. Nur kurz darauf waren mehrere Autos an einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Northeim-Nord beteiligt. Laut Kreisfeuerwehr überschlug sich eines der Autos und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen machte die Kreisfeuerwehr keine Angaben. Es sei zu Staus auf der Autobahn gekommen.

Weitere Gewitter mit Starkregen am Samstag erwartet

Am Freitag beruhigt sich die Wetterlage. Der Regen zieht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Richtung Osten ab. Von Westen her kommt nach Angaben der Meteorologen die Sonne durch. Am Samstag sind nach Angaben der Meteorologen aber erneut Schauer und Gewitter möglich. Auch könne es wieder Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmische Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörnigen Hagel geben. Gering wahrscheinlich sind laut DWD auch lokale Unwetter mit Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit.

