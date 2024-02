Stand: 14.02.2024 15:26 Uhr Sattelzugmaschine verliert Auflieger auf der B6

Auf der B6 in Goslar hat eine Sattelzugmaschine am Mittwochmorgen ihren Auflieger verloren. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, war das Gespann gegen 9.30 Uhr aus Richtung Jerstedt kommend in Höhe der Abfahrt Baßgeige, als sich der Auflieger mit Flüssigkeitsbehälter plötzlich löste und auf die Fahrbahn rutschte. Einsatzkräfte der Straßenmeisterei und Polizei sicherten die Unfallstelle ab. Um den Auflieger zu bergen, war ein Kran im Einsatz. Der Flüssigkeitsbehälter blieb laut Polizei unversehrt, Personen wurden nicht verletzt. Wieso sich der Auflieger löste, ist bislang unklar.

