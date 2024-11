Stand: 11.11.2024 09:55 Uhr Salzgitter: Mit Drogen, Falschgeld und Waffe in der Kneipe

Gerufen wurde sie wegen illegaler Drogen, gefunden hat sie aber nicht nur Betäubungsmittel: In Salzgitter-Lebenstedt ist die Polizei am späten Abend zu einer Kneipe gerufen worden. Die Wirtin hatte die Beamten alarmiert, weil sie vermutete, dass einige ihrer Gäste Drogen konsumierten. Die Polizei fand bei den Verdächtigen dann außerdem auch noch einen Schlagring und einen mutmaßlich gefälschten Geldschein. Gegen die Beteiligten würden nun weitere strafrechtliche Schritte geprüft, hieß es. Dazu kassierten die verdächtigen Männer in der Kneipe Hausverbot.

