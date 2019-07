Stand: 14.07.2019 10:12 Uhr

Salzgitter: Mann übergießt Ex-Frau mit Kraftstoff

Ein offenbar psychisch gestörter Mann hat seine Ex-Frau in Salzgitter am Sonnabend auf einer Straße angegriffen und mit Kraftstoff übergossen. Der 55-Jährige wurde später in Liebenburg (Landkreis Goslar) festgenommen und in eine Psychiatrie eingewiesen, wie die Polizei Salzgitter am Sonntag mitteilte. Die 52 Jahre alte Frau wurde wegen Haut- und Augenreizungen im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher NDR.de sagte.

Kopf und Oberkörper mit Kraftstoff übergossen

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Nachmittag gegen 15 Uhr im Stadtteil Lebenstedt. Die Frau habe den Mann zur Rede stellen wollen, weil dieser sie mit einem Transporter verfolgt habe. Der Mann habe sie darauf angeschrien und anschließend Kopf und Oberkörper der Frau mit Kraftstoff aus einer Bierflasche übergossen. Anschließend habe er ein Feuerzeug vor ihrem Gesicht hin und her geschwenkt. Ob es sich bei dem Kraftstoff um Diesel oder Benzin handelte, sei noch unklar, so der Sprecher. Der 55-Jährige habe von der Frau abgelassen und sei mit seinem Wagen davon gefahren. An seinem Wohnort in Liebenburg wurde der Mann von der Polizei vorläufig festgenommen. Aufgrund suizidaler Absichten wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, hieß es.

