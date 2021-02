Stand: 20.02.2021 16:19 Uhr Salzgitter: Feuerwehr löscht drei Brände im Stadtgebiet

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu drei Bränden im Stadtgebiet Salzgitter gerufen worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zunächst waren zwei Papiercontainer auf dem Hof einer Realschule in Brand geraten. Anschließend bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Dachstuhlbrand. Es gelang ihm, gemeinsam mit seiner Frau die Flammen zu löschen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte auf dem Dachboden zum Trocknen aufgehängte Wäsche angezündet hatten. In einem weiteren Fall war ein Kinderwagen in einem Hausflur in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei prüft, ob die drei Brände zusammenhängen.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.02.2021 | 13:00 Uhr