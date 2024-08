Stand: 23.08.2024 07:09 Uhr Salzgitter: Brand zerstört Lagerhalle mit Spielzeug

In Salzgitter-Thiede ist am Donnerstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Auch Freitagmorgen waren noch Kräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. In der Halle waren nach ersten Angaben unter anderem Spielzeug, Süßigkeiten und Kartons gelagert. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht klar. Anwohner wurden vorübergehend vor Rauchentwicklung gewarnt.

