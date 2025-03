Stand: 18.03.2025 09:40 Uhr Salzgitter: Autofahrer flüchtet mit Stieftochter vor Polizei

Ein 47-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Salzgitter vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach Angaben der Polizei Salzgitter saß auch seine 14-jährige Stieftochter mit im Auto. Der Mann raste mit bis zu 200 Stundenkilometern über Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und missachtete rote Ampeln, so ein Polizeisprecher. Erst in einer Sackgasse habe der 47-Jährige gestoppt werden können. Er sei leicht betrunken gewesen und habe keinen Führerschein. Zudem wurden laut Polizei Betäubungsmittel im Auto gefunden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zum Beispiel können sich Verkehrsteilnehmer, die durch den Autofahrer gefährdet oder geschädigt wurden, bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 82 50 melden.

