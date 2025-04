Salzgitter AG beendet Verkaufsgespräche mit Papenburg Stand: 11.04.2025 19:09 Uhr Die Verkaufsgespräche sind offiziell beendet: Der Stahl-Produzent Salzgitter AG hat das Übernahmeangebot des Bauriesen Günther Papenburg gemeinsam mit einem Recycling-Konzern eigenen Angaben zufolge abgelehnt.

Die Gespräche mit dem Konsortium aus dem Bauunternehmer aus Hannover und dem zu Remondis gehörenden Schrott-Recycler TSR seien beendet worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch zu den Gründen äußerte sich Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern: Es habe "signifikant unterschiedliche Vorstellungen" über den aktuellen und zukünftigen Wert des Unternehmenes gegeben, so der Stahlkonzern in einer Mitteilung.

Aktienwert von Salzgitter AG zuletzt gestiegen

Die Salzgitter AG erzielte 2024 trotz Krise 109 Millionen Euro Gewinn vor Steuern – dank Technik, Aurubis und Sparmaßnahmen.

Papenburg hatte Anfang des Jahres 18,50 Euro je Aktie in Aussicht gestellt - der Wert lag damals noch über dem Börsenkurs. Vor dem konkreten Verkaufsangebot dauerten bereits über längere Zeit Gerüchte über eine Übernahme an. Inzwischen ist die Aktie jedoch auf 24 Euro gestiegen. Die Salzgitter AG ist an der Börse damit knapp 1,3 Milliarden Euro wert.

IG Metall warnte vor Übernahme

Die IG Metall hatte in der Vergangenheit mehrfach davor gewarnt, dass die Salzgitter AG ihre Eigenständigkeit verliert. Die Gewerkschaft fürchtete, dass das Unternehmen durch eine Übernahme von Papenburg fremdbestimmt werden und darunter auch die Mitarbeiter leiden könnten.

