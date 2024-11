Salzgitter AG: Papenburg-Angebot lässt Aktie in die Höhe schnellen Stand: 05.11.2024 08:53 Uhr Eine Nachricht der Salzgitter AG hat dessen Aktienkurs am Montagabend in die Höhe schießen lassen. Bauunternehmer Günter Papenburg aus Hannover möchte mit seiner Firma offenbar Hauptgesellschafter werden.

Die Salzgitter AG teilte am Abend mit, dass die GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft den Stahlbauer über entsprechende Pläne informiert habe. Der zweitgrößte Gesellschafter soll den Aktionären der Salzgitter AG demnach ein freiwilliges Übernahmeangebot gemacht haben, wie das Unternehmen mitteilte. Daraufhin legte die Aktie der Salzgitter AG im nachbörslichen Handel deutlich zu. Der Kurs stieg von 13,77 Euro kurzzeitig auf 18,27 Euro. Der Handel schloss bei 17,41 Euro. Am Dienstag sackte der Kurs zunächst leicht ab.

Videos 1 Min Grüner Strom: Baustart für Industrieleitung bei Salzgitter AG Der Stahlkonzern will Stahl künftig mit erneuerbaren Energien herstellen. Dafür muss die Infrastruktur ausgebaut werden. 1 Min

Papenburg bildet Konsortium mit Recyclingfirma aus NRW

Papenburg möchte die Aktien demnach unter bestimmten Bedingungen gemeinsam in einem Konsortium mit der TSR Recycling GmbH & Co. KG aus Lünen (NRW) übernehmen. Papenburg hat offenbar zur Bedingung gemacht, dass das Konsortium bis "zum Ablauf der Annahmefrist" auf mindestens 45 Prozent plus eine Aktie kommt, wie die Salzgitter AG mitteilte. Die Höhe des Angebots habe das Konsortium nicht genannt. Wann die Annahmefrist abläuft, ist auch nicht bekannt.

Papenburg nach Land Niedersachsen zweitgrößter Aktionär

Die GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft ist neben dem Land Niedersachsen größter Anteilseigner bei der Salzgitter AG. Der Salzgitter AG zufolge hält das Land 26,5 Prozent der Anteile. Papenburg liegt demnach bisher bei 25,1 Prozent.

