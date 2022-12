Stand: 07.12.2022 07:32 Uhr Salzgitter: 26-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Im Stadtteil Reppner in Salzgitter ist eine 26-Jährige mit ihrem Auto am Dienstagmorgen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Sie hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte mussten die junge Frau aus dem Fahrzeug befreien. Sie starb noch am Unfallort. Die Kreisstraße 7 war während der Bergungsarbeiten gesperrt.

