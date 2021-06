Stand: 28.06.2021 08:30 Uhr Saatgutautomat: Mit 20 Cent für ein bunteres Gifhorn

In der Innenstadt von Gifhorn können Passanten statt Kaugummis Blumensamen aus einem alten Automaten ziehen. Die Aktion sei als Alternative gedacht, weil die Stadt ihren 825. Geburtstag coronabedingt nicht so umfangreich wie geplant feiern könne, sagte Nadine Gaumert, eine der Initiatorinnen des Projekts. Entstanden sei die Idee im Präventionsbündnis für ein friedfertiges Gifhorn. Die Gestaltung und Befüllung habe im Corona-Lockdown die Ganztags-Notgruppe der Fritz-Reuter-Realschule übernommen, sagte Gaumert. Der Automat ist den Machern zufolge mit einer Saatgutauswahl für bienenfreundliche Blumen gefüllt. Eine insektenfreundliche, mehrjährige Blühmischung aus mehr als 50 einheimischen Wild- und Kulturpflanzen soll Gifhorn bunter und grüner machen. "Der alte, aufbereitete Automat wird reichlich genutzt", so Initiatorin Gaumert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.06.2021 | 09:30 Uhr