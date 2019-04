Stand: 17.04.2019 12:53 Uhr

SEK-Einsatz: Getöteter drohte mit Spielzeugwaffe

Der 28-Jährige, der bei einem SEK-Einsatz in Salzgitter erschossen wurde, hatte lediglich eine Spielzeugpistole bei sich. Der Mann hatte sich vergangene Woche in der Wohnung eines Bekannten verschanzt und die Polizei bedroht. Er selbst habe den Beamten gegenüber behauptet, eine scharfe Waffe bei sich zu tragen. In dem abgedunkelten Raum habe das Spielzeug aus Sicht der Spezialkräfte wie eine echte Pistole ausgesehen, sagte Julia Meyer von der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch. Als der 28-Jährige nach mehrfacher Aufforderung und Warnschüssen nicht nachgegeben habe, sei er erschossen worden.

Videos 00:30 22-Jähriger in Salzgitter: Kein natürlicher Tod In Salzgitter ist ein Mann bei einem SEK-Einsatz getötet worden. In seiner Wohnung wurde ein 22-Jähriger tot aufgefunden. Dessen Obduktion zeigt: Er starb keines natürlichen Todes. Video (00:30 min)

Getöteter soll 22-Jährigen umgebracht haben

Nach dem Tod des 28-Jährigen hatten Beamte dessen Wohnung durchsucht und dort die Leiche eines 22-Jährigen gefunden. Laut Staatsanwaltschaft kannten sich die beiden Männer. Ob und von wem der Jüngere getötet wurde beziehungsweise ob er sich selbst das Leben nahm, werde noch ermittelt. Deshalb gibt die Staatsanwaltschaft bislang keine weiteren Details zu dem Fall bekannt. Es besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass der 28-Jährige den jungen Mann umgebracht hat.

28-Jähriger war bereits verletzt

Ausgangspunkt für den SEK-Einsatz und die anschließende Durchsuchung war ein Notruf am Donnerstagabend: Ein Mann rief die Polizei, weil sich in seiner Wohnung ein Bekannter - der 28-Jährige - befinden würde, der ärztliche Hilfe benötige. In der Wohnung stießen Beamte dann auf den 28-jährigen verwundeten Mann, der sich verbarrikadiert hatte. Woher dessen Verletzungen stammten, gibt die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen nicht preis. Das später hinzu gerufene Spezialeinsatzkommando (SEK) versuchte demnach zunächst, mit dem Mann zu sprechen und ihn zur Kooperation zu überreden. Als dies nicht gelang, fiel der tödliche Schuss.

Weitere Informationen Tote in Salzgitter: 22-Jähriger starb gewaltsam Nachdem das SEK in Salzgitter einen 28-Jährigen erschossen hat, ist eine in dem Zusammenhang entdeckte Leiche obduziert worden. Der 22-Jährige starb keines natürlichen Todes. (15.04.201 mehr 02:38 Hallo Niedersachsen Tödlicher SEK-Einsatz: Ermittlungen laufen Hallo Niedersachsen In Salzgitter haben Spezialeinsatzkräfte bei einem Einsatz einen Mann erschossen. In seiner Wohnung fanden Ermittler eine weitere Leiche. Die Hintergründe sind noch unklar. Video (02:38 min) Mann erschossen, Leiche entdeckt Zwei Tote und offene Fragen: Bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Salzgitter ist ein Mann getötet worden. In der Wohnung des Toten fanden die Ermittler eine weitere Leiche. (12.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.04.2019 | 13:30 Uhr