Stand: 16.08.2024 14:18 Uhr Rohstoff-Suche aus der Luft: Hubschrauber kreist über dem Harz

Auf der Suche nach wertvollen Rohstoffen kreist seit Freitag wieder ein Hubschrauber der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) über dem Harz. Schon in der Vergangenheit gab es solche Flüge. Mit einer Messsonde könne der Hubschrauber aus der Luft den Boden bis in eine Tiefe von 1.000 Metern erkunden - und so verborgene Strukturen sichtbar machen, die auf Rohstoffe hinweisen. Bei den Messungen bis Ende August gehe es aber nicht in erster Linie darum, im Harz konkrete Lagerstätten zu finden, erklärte Geophysikerin und Projektleiterin Annika Steuer dem NDR Niedersachsen. Vielmehr solle die Mess- und Erkundungstechnik praxistauglich gemacht werden. Der Hubschauber startet vom Segelflugplatz Bad Gandersheim (Landkreis Northeim). Er überfliegt unter anderem den Raum Clausthal-Zellerfeld, Osterode und Schulenberg.

