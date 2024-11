Stand: 28.11.2024 11:21 Uhr Rohrbruch legt Wasserversorgung in Moringer Ortsteilen lahm

Nach einem Rohrbruch ist die Wasserversorgung in den Moringer Ortsteilen Blankenhagen und Thüdinghausen (Landkreis Northeim) unterbrochen. Abgepacktes Trinkwasser kann in den Dorfgemeinschaftshäusern abgeholt, Brauchwasser bei der Feuerwehr gezapft werden, teilte die Kreisfeuerwehr mit. Die Stadtwerke Leine-Solling erklärten, die Wasserversorgung sei teilweise abgestellt worden, um das beschädigte Rohr zu reparieren. Dieses liegt nach Auskunft der Kreisfeuerwehr tief in der Erde, weshalb sich die Arbeiten noch hinziehen könnten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min