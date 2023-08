Stand: 14.08.2023 09:04 Uhr Riesen-Seerose Victoria blüht im Botanischen Garten Braunschweig

Im Botanischen Garten in Braunschweig öffnet die Riesen-Seerose Victoria in dieser Woche ihre Blüten. Aus diesem besonderen Anlass öffnet der Garten am Dienstag und am Mittwoch bis 22:00 Uhr. Der Grund ist der nächtliche Blühtermin der beeindruckenden Pflanze, der Victoria cruziana. Die tropische Pflanze blüht nur einmal im Jahr, in zwei aufeinander folgenden Nächten. Ihre Blüte ist in der ersten Nacht weiß, in der zweiten rosa. Die typisch runden Schwimmblätter der Victoria haben einen Durchmesser von bis zu zwei Metern. Sie können durch ein Stützgewebe mit Luftpolstern auf der Blattunterseite ein Gewicht von bis zu 35 Kilogramm tragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.08.2023 | 13:30 Uhr