Stand: 07.06.2023 10:56 Uhr Mann bringt 79-jährige Rentnerin zu Fall - Polizei ermittelt

An einer Fußgängerampel in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) hat offenbar ein Unbekannter eine 79 Jahre alte Frau umgestoßen. Die Seniorin stürzte und wurde verletzt. Der Mann soll die Frau beim Überqueren der Fahrbahn angerempelt haben, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Mann zwar noch erkundigt, ob er der Frau aufhelfen solle, sei dann jedoch weitergegangen. Autofahrer hielten an kümmerten sich um die ältere Dame. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Der Unbekannte wird als schlank, mittelgroß mit kurzem Haar und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er trug ein beigefarbenes Oberteil und eine graue Hose. Hinweise erbittet die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon (05524) 96 30.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.06.2023 | 13:30 Uhr