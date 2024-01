Stand: 19.01.2024 15:22 Uhr Regionalbahn erfasst DB-Werkstattwagen - zwei Schwerverletzte

Eine Regionalbahn hat am Freitag bei Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) einen Werkstattwagen der Deutschen Bahn erfasst. Wie die Bundespolizei dem NDR Niedersachsen bestätigte, wurden dabei zwei Mitarbeiter schwer verletzt. Demnach hat der Wagen einen unbeschrankten Bahnübergang mit Lichtzeichen und Andreaskreuz zwischen Eilum und Groß Vahlberg passiert, als der Zug sich näherte. Das Fahrzeug wurde den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß zerstört und von der Straße geschleudert. Die beiden Männer kamen in ein Krankenhaus. Laut Bundespolizei erlitt der Lokführer einen Schock, die 19 Fahrgäste der Regionalbahn blieben jedoch unverletzt. Der Zug musste in den Bahnhof Schöppenstedt geschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es keinen technischen Defekt an dem Bahnübergang gegeben haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min