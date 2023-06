Stand: 05.06.2023 10:19 Uhr Razzien gegen illegales Glücksspiel in Region Braunschweig

Bei Razzien in Kneipen und Gaststätten in der Region Braunschweig hat die Polizei am Wochenende zahlreiche manipulierte Spielautomaten sichergestellt und illegales Glücksspiel aufgedeckt. In einem Lokal trafen die Beamten zudem auf einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. In Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel seien zudem arbeitsrechtliche Vorschriften nicht eingehalten worden, so ein Polizeisprecher. Die Kontrollen der Polizei und des Hauptzollamtes Braunschweig seien insgesamt ohne Zwischenfälle verlaufen, hieß es.

