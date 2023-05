Stand: 12.05.2023 21:58 Uhr Razzia bei Marihuana-Plantage: Durchsuchung dauert vier Tage

Nach einer Razzia in einer Marihuana-Plantage in Liebenburg am Dienstag, hat die Polizei erst am Freitag die Beweismittelsicherung beendet. Nach Angaben der Beamten war es der längste Einsatz seit Jahrzehnten. Zehn Personen waren in dem Zusammenhang festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kümmerten sich die Beamten zusammen mit dem Technischen Hilfswerk unter anderem um die Vernichtung von rund 4.600 Marihuana-Pflanzen und 2.000 Setzlingen. Der Marktwert der sichergestellten Pflanzen liege laut einer ersten Schätzung bei rund einer Million Euro. Bei der ausgehobenen Plantage auf einem ehemaligen Fabrikgelände handelte es sich um eine der größten Indoor-Plantagen, die bislang im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig entdeckt wurden. In der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt bei Wolfenbüttel fanden die Beamten außerdem in einem ehemaligen Supermarkt eine weitere Anlage, die sich noch im Aufbau befand.

